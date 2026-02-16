Ragazza di 16 anni sul cornicione al secondo piano | salvata da due carabinieri

Una ragazza di 16 anni si è arrampicata sul cornicione al secondo piano di un edificio nel comune dell’Erbese e stava per cadere. Due carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a salvarla prima che fosse troppo tardi. La giovane era in preda a un momento di crisi, e i militari sono riusciti a convincerla a scendere in sicurezza.

L'allarme al 112 e l'intervento della tenenza di Mariano Comense in un comune dell'Erbese: la giovane messa in sicurezza prima dell'arrivo del 118 Momenti di forte tensione e attimi decisivi in un comune dell'Erbese, dove un intervento rapido e coordinato dei carabinieri ha evitato una tragedia. Tutto è iniziato con una richiesta di aiuto arrivata al 112. Dall'altra parte della cornetta una ragazza di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i militari della tenenza di Mariano Comense, che hanno raggiunto l'abitazione dove si trovava la giovane. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la ragazza si era chiusa nella propria stanza al secondo piano e si era poi affacciata pericolosamente dalla finestra, arrivando a posizionarsi sul cornicione con le gambe nel vuoto.