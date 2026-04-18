Si ribalta con il trattore e resta schiacciato | morto sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi, un uomo di 68 anni è morto in un incidente agricolo avvenuto a Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano. Secondo quanto riferito, il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato, schiacciandolo e provocandone la morte immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 aprile, a Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano: un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente mentre lavorava nei campi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo del trattore mentre percorreva strada Bellina: il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026 Notizie correlate Si ribalta con il trattore e resta schiacciato sotto il mezzo: morto un 64enne nel BrescianoUn 64enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando in un terreno di sua proprietà a Serle (Brescia). Uomo di 64 anni muore sul colpo schiacciato dal trattoreTragedia nella mattinata di oggi – mercoledì 11 marzo – a Serle, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto in un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fumone. Si ribalta con il trattore: muore un anziano; Si ribalta con il trattore, salvato e ricoverato; Si ribalta col trattore, agricoltore di 65 anni trasportato in ospedale con l’elisoccorso; Fumone – Si ribalta con il trattore, muore un 87enne. Si ribalta con il trattore, muore a 60 anniTragico incidente agricolo a Sant’Enea, Perugia. Sul posto soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale. Attivato anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it Maxi incidente sulla provinciale, trattore si ribalta: quattro feritiNella serata di ieri, sulla strada provinciale 91, è avvenuto un grave incidente d'auto che ha coinvolto due autovetture ed un trattore. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 20, nel tratto tra Torre ... leccesette.it #Arzachena. Furgone a GPL si ribalta sulla SS166 nella notte poco prima della deviazione per #Cannigione. Ferito lieve il conducente, intervento di vigili del fuoco e 118 - facebook.com facebook #Ligue1, il Lens ribalta il #Tolosa e torna a -1 dal #Psg x.com