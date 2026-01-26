Ladro di Natale ad Afragola ruba le luminarie dalla pineta comunale per rivenderle | preso dalla Polizia locale

Nella pineta comunale di Afragola, un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale mentre tentava di portare via le luminarie natalizie. L’individuo è stato denunciato per furto e ricettazione, ponendo fine a un episodio che aveva sollevato preoccupazione tra i cittadini. L’intervento delle forze dell’ordine ha garantito la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza della comunità.

Fermato dalla Polizia Locale un ladro che aveva rubato le luci di Natale dalla pineta comunale di Afragola: denunciato per furto e ricettazione.

