Prende il sole seminuda in villa comunale il weekend di Pasqua denunciata per atti osceni ad Afragola

Durante il weekend di Pasqua, una donna è stata denunciata dalla polizia locale di Afragola dopo essere stata trovata a prendere il sole seminuda nella villa comunale. La persona coinvolta si trovava in pubblico senza indumenti sufficienti, attirando l’attenzione delle autorità. La denuncia è stata formalizzata per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di persone in atteggiamenti considerati inappropriati nelle aree pubbliche della città.

Una donna stava prendendo la tintarella seminuda nella villa comunale di Afragola. Ma è stata denunciata dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Afragola, sorpresa a prendere il sole seminuda nella pineta comunale: denunciataSorpresa a prendere il sole seminuda su un muretto della pineta comunale di Afragola quasi nuda. Afragola, atti osceni davanti al centro commerciale: coppia denunciata dalla Polizia LocaleAtti osceni in luogo pubblico nello spazio antistante il centro commerciale di arredamento, a pochi passi dal cimitero comunale ad Afragola. Temi più discussi: Afragola, donna denunciata per atti osceni - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Prende il sole semi nuda nel parco, denunciata per atti osceni; Donna seminuda prende il sole in villa comunale; Afragola, sorpresa a prendere il sole seminuda nella pineta comunale: denunciata. Donna seminuda prende il sole in villa comunaleGli agenti sono intervenuti immediatamente, raggiungendo la villa comunale dove hanno individuato la donna distesa su un muretto, intenta a prendere il sole. Alla vista degli operatori, la situazione ... ilfattovesuviano.it Denunciata donna semi nuda mentre prende il sole in una villa comunale.Temperatura primaverile e sole splendente hanno portato numerosi cittadini a trascorrere il pomeriggio in questo ampio parco. Al loro arrivo, gli agenti hanno notato una donna sdraiata su un muretto, ... napolipiu.com “Prende sempre più piede l’idea che studiare troppo sia una perdita di tempo. Che leggere bene, scrivere bene, pensare bene siano lussi di cui non si sa che farsene. Che la scuola serva soprattutto a produrre velocemente lavoratori…”. La riflessione di Enric facebook Calcio Serie A, il Toro vince e si prende tre punti importanti: contro Pisa finisce 0-1 x.com