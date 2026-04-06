Prende il sole seminuda in villa comunale il weekend di Pasqua denunciata per atti osceni ad Afragola

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend di Pasqua, una donna è stata denunciata dalla polizia locale di Afragola dopo essere stata trovata a prendere il sole seminuda nella villa comunale. La persona coinvolta si trovava in pubblico senza indumenti sufficienti, attirando l’attenzione delle autorità. La denuncia è stata formalizzata per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di persone in atteggiamenti considerati inappropriati nelle aree pubbliche della città.

Una donna stava prendendo la tintarella seminuda nella villa comunale di Afragola. Ma è stata denunciata dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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