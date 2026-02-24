Morta una donna di 31 anni | esce dalla finestra cammina e precipita dal quarto piano

Una donna di 31 anni è morta dopo essere uscita dalla finestra, camminato e caduta dal quarto piano di un palazzo a Milano. La vittima, di origini brasiliane, è stata trovata senza vita nel cortile interno dell’edificio di via Agostino de Pretis. Gli inquirenti hanno trovato alcuni indizi che suggeriscono un possibile gesto volontario, ma stanno ancora indagando sulle cause precise della tragedia. La scena si trova nel quartiere della Barona, in zona sud-ovest.

Il dramma a Milano. Il giallo della caduta: sono in corso le indagini dei carabinieri Ha gli elementi del giallo la morte di una donna di 31 anni a Milano. La signora, di origine brasiliana, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Agostino de Pretis, nel quartiere della Barona, zona sud-occidentale della città. È morta sul colpo, dopo essere caduta nel vuoto per circa quindici metri. L'allarme è scattato poco dopo l'una della notte di martedì 24 febbraio, quando alcuni condòmini hanno rinvenuto il cadavere ai piedi del caseggiato del quartiere alla periferia di Milano.

