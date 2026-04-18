Si apre una voragine sul lungomare Colombo | area transennata

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è aperta una voragine sul lungomare Colombo, davanti al Polo Nautico e vicino al civico 153. La strada è stata immediatamente transennata per motivi di sicurezza, dopo che si è verificato un improvviso cedimento del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità competenti per valutare la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato un improvviso cedimento del manto stradale in Via Lungomare Colombo, nei pressi del civico 153, proprio davanti al Polo Nautico.L'arrivo dei vigiliLa sua presenza, in poco tempo, ha trasformato un’arteria particolarmente trafficata del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Rischio crollo sul lungomare Tafuri, a Torrione: area transennataIl segretario dell’associazione Torrione Eventi Antonio Ferrara ha avuto un colloquio con l’assessore alla viabilità Rocco Galdi E' stata transennata... Voragine in strada in via Calenda: transennata l'areaCede l'asfalto a Salerno: è la volta di via Calenda dove, questo pomeriggio, si è aperta una voragine lungo la strada. Altri aggiornamenti Salerno, voragine sul Lungomare Colombo: sprofonda la strada al centro della carreggiataUna voragine si è aperta nella serata su via Lungomare Colombo, a Salerno, in uno dei tratti più trafficati della città. Il cedimento, improvviso, si è verificato ... ilmattino.it Salerno, nuova voragine sul lungomare Colombo: sfiorata la tragediaStampa Ancora una volta la sicurezza delle strade cittadine finisce sotto accusa a Salerno. Nel primo pomeriggio, intorno alle 16.30, una voragine si è aperta improvvisamente lungo Via Lungomare Colom ... salernonotizie.it