Voragine in strada in via Calenda | transennata l' area

Questa pomeriggio in via Calenda a Salerno si è aperta una voragine lungo la strada. L’area è stata subito transennata per mettere in sicurezza la zona e evitare incidenti. Sul posto sono arrivati i tecnici per valutare i danni e capire cosa abbia causato il crollo dell’asfalto. Nessuno si è fatto male, ma la strada rimane chiusa al traffico in attesa di interventi.

Cede l'asfalto a Salerno: è la volta di via Calenda dove, questo pomeriggio, si è aperta una voragine lungo la strada. Fortunatamente, nessun mezzo si è trovato a percorrere il tratto di strada, immediatamente transennato da parte della Polizia Municipale per scongiurare incidenti.

