Rischio crollo sul lungomare Tafuri a Torrione | area transennata

È stata transennata l’area del lungomare Tafuri a Torrione, in corrispondenza dei Giardini del Mandorlo, a causa di un rischio di crollo. La misura preventiva è stata adottata per garantire la sicurezza dei passanti e limitare l’accesso all’area interessata. Restano in vigore le indicazioni delle autorità, che monitorano la situazione e valutano ulteriori interventi necessari.

Il segretario dell’associazione Torrione Eventi Antonio Ferrara ha avuto un colloquio con l’assessore alla viabilità Rocco Galdi E' stata transennata l'area del lungomare Tafuri a Torrione, in corrispondenza dell’angolo dei Giardini del Mandorlo, che - come mostrato anche da Salernotoday due giorni fa - è a rischio crollo. Nel pomeriggio di oggi, il segretario dell’associazione Torrione Eventi Antonio Ferrara ha avuto un colloquio con l’assessore alla viabilità Rocco Galdi. "La preoccupazione evidenziata - comunica è stata accolta con immediatezza dall’assessore Galdi, che si è prontamente attivato disponendo il transennamento della zona interessata, a tutela della pubblica incolumità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su rischio crollo Muro a rischio crollo in via Velia, a Salerno: area transennata Insieme per lo Sport: sit-in di protesta sabato 6 dicembre sul Lungomare Tafuri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su rischio crollo Argomenti discussi: Stabilimenti a rischio sul litorale di Taormina; S. Teresa. Auto inghiottita dalla voragine sul lungomare, tragedia sfiorata all’alba; Crolla all’alba il lungomare di Santa Teresa di Riva: auto precipita in una voragine, ferito il conducente; Maltempo, Santa Teresa Riva divisa in due: scuole chiuse fino a sabato. Crollo del lungomare dei Mille, Falduto: ‘Doppia spesa pubblica. Fallimento normativo e culturale’L'imprenditore reggino ripercorre le criticità strutturali dell'opera già annunciate nel 2023 al momento della costruzione: Intervenire su coste sabbiose rappresentava una rischio tecnico elementare ... citynow.it Edifici a rischio crollo nel Casertano, stop ad attività commercialiE così il sindaco Pasquale Marrandino emette d'urgenza un'ordinanza che dispone la messa in sicurezza degli edifici e l'interdizione delle aree circostanti, considerato il pericolo dovuto anche al ... ansa.it Local Team. . LIVE Enorme frana minaccia il centro abitato di Niscemi, case a rischio crollo: la diretta dal drone - facebook.com facebook Edifici a rischio crollo nel Casertano, stop ad attività commerciali. Sindaco Castel Volturno emette ordinanza d'urgenza per messa in sicurezza #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.