Si aggrava la posizione di Alfonso Signorini | nuova denuncia presentata alla Procura di Roma
La posizione di Alfonso Signorini si fa più complicata con la presentazione di una nuova denuncia alla Procura di Roma. L'atto riguarda ancora il mondo del Grande Fratello e ha portato all'apertura di un secondo fascicolo. I magistrati stanno ora esaminando i fatti segnalati nella denuncia. Questa novità si aggiunge alle accuse già esistenti nei confronti del conduttore.
Alfonso Signorini è al centro di un nuovo sviluppo giudiziario legato al Grande Fratello. Dopo le precedenti accuse, una nuova denuncia presentata alla Procura di Roma porta all’apertura di un secondo fascicolo, mentre i magistrati sono chiamati a verificare i fatti segnalati. Chi è il nuovo compagno di Sophie Codegoni e perchè è famoso La nuova denuncia per Alfonso Signorini a Roma. Secondo quanto riportato, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata da Vito Coppola. L’indagine è coordinata dall’aggiunto Maurizio Arcuri e affidata al pubblico ministero Alessandro Lia. Pierpaolo Pretelli commenta per la prima volta il caso Signorini I fatti segnalati da Vito Coppola.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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