La posizione di Alfonso Signorini si fa più complicata con la presentazione di una nuova denuncia alla Procura di Roma. L'atto riguarda ancora il mondo del Grande Fratello e ha portato all'apertura di un secondo fascicolo. I magistrati stanno ora esaminando i fatti segnalati nella denuncia. Questa novità si aggiunge alle accuse già esistenti nei confronti del conduttore.

Alfonso Signorini è al centro di un nuovo sviluppo giudiziario legato al Grande Fratello. Dopo le precedenti accuse, una nuova denuncia presentata alla Procura di Roma porta all’apertura di un secondo fascicolo, mentre i magistrati sono chiamati a verificare i fatti segnalati. Chi è il nuovo compagno di Sophie Codegoni e perchè è famoso La nuova denuncia per Alfonso Signorini a Roma. Secondo quanto riportato, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata da Vito Coppola. L’indagine è coordinata dall’aggiunto Maurizio Arcuri e affidata al pubblico ministero Alessandro Lia. Pierpaolo Pretelli commenta per la prima volta il caso Signorini I fatti segnalati da Vito Coppola.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Si aggrava la posizione di Alfonso Signorini: nuova denuncia presentata alla Procura di Roma

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