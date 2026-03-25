Nei bassifondi sonori delle città tedesche e austriache di fine Ottocento, tra birra e fumo, nacquero i Tingel Tangel, locali di varietà popolari, cabaret scalcinati, il cui nome era già tutto un programma. Un’onomatopea: il suono dei piatti di latta che sbattono, metallico e chiassoso, per niente elegante. Niente a che vedere con i teatri borghesi, con i loro velluti e i loro silenzi reverenziali. Nei Tingel Tangel il pubblico urlava, rideva, batteva i piedi. Il palcoscenico era a portata di mano, gli artisti a portata di birra. Erano locali decadenti, ai margini della rispettabilità. Ma la loro era una decadenza viva, pulsante, che sapeva di libertà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Dekadenz al Teatro Filodrammatici: il Tingel Tangel rivive sul palco

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