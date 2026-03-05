Flai Cgil Brindisi e l' 8 marzo | Diritti delle donne e democrazia non si toccano

Il sindacato Flai Cgil di Brindisi ha celebrato l’8 marzo ribadendo che i diritti delle donne e la democrazia devono essere rispettati e mantenuti intatti. In occasione della giornata, ha sottolineato come le donne rappresentino spesso il primo baluardo contro le disuguaglianze, ma siano anche le prime a subire conseguenze quando i diritti vengono messi in discussione.

Venerdì confronto a Villa Castelli. Il sindacato ribadisce l'impegno nei campi, il no al referendum e la preoccupazione per una riforma che indebolisce la centralità del consenso Le donne sono spesso il primo argine contro le disuguaglianze, ma anche le prime a subirne il peso quando diritti e tutele si indeboliscono. È da qui che parte la riflessione della Flai Cgil Brindisi in occasione dell'8 marzo: dalla consapevolezza che lavoro, giustizia e libertà sono temi intrecciati e non separabili. Anche quest'anno il sindacato rinnova il proprio impegno accanto alle donne che lavorano nei campi, nelle aziende agricole e nell'agroindustria del territorio e lo fa con un evento, in programma venerdì, 6 marzo, alle 17.

Pesca, diritti e futuro del settore: confronto della Flai Cgil con i pescatori a Torre GuacetoUn momento di confronto partecipato e concreto quello promosso ieri dalla Flai Cgil Brindisi con i pescatori della provincia, svoltosi a Torre...

In piazza in difesa dei diritti delle donne, un flash mob con Cgil, Uil e Arcigay "Alan Turing"Cgil, Uil e associazioni aderenti alla rete nazionale Dire contestano il Ddl Bongiorno: “Rischia di rendere più difficile denunciare la violenza” In...

Temi più discussi: La Flai organizza corsi di italiano per migranti. Ritardi nei piani di superamento del ghetto; Aceto De Nigris, la Flai/Cgil indice uno sciopero ad oltranza per nuovi inquadramenti contrattuali; Addio Mario Lucchetti, è morto lo storico delegato Aboca e dirigente Flai; Crisi dello zucchero e sospensione attività a Pontelongo, si muovono anche i sindacati.

Lutto in casa Cgil: la scomparsa di Mario Lucchetti, storico delegato Aboca e dirigente FlaiE’ scomparso a soli 60 anni e al termine di una lunga malattia, Mario Lucchetti, storico delegato di Aboca e dirigente della Flai Cgil ... lanazione.it

Treviso, Flai Cgil: al via la settimana delle brigate del lavoroUn sindacato di strada per portare informazioni e tutele direttamente nei luoghi di lavoro agricolo. La Flai Cgil lancia la settimana delle brigate del lavoro, in programma dal 15 al 19 settembre ... rainews.it

- É Giuseppe Romano il nuovo segretario generale della FLAI Cgil Taranto. Eletto nell'Assemblea generale di oggi prende il posto di Lucia La Penna che dal 2017 ha assunto il ruolo di guida di una categoria, parlando di agricoltura, pesca, mitilicoltura ma a - facebook.com facebook