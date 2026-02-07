La lotta contro il caporalato in Puglia continua a farsi sentire. Nonostante le luci si accendano e le denunce aumentino, il sistema che sfrutta i lavoratori resta forte. La Flai Cgil sottolinea che ogni tentativo di mettere in luce il problema è positivo, ma serve di più: interventi concreti e duraturi per sconfiggere davvero questa piaga.

Di seguito il comunicato: «Ogni iniziativa che accende un faro sullo sfruttamento del lavoro e sul caporalato è un segnale importante, ma adesso servono interventi strutturali». Così il segretario generale della FLAI CGIL Puglia, Antonio Ligorio, commenta la sottoscrizione, nelle Prefetture di Brindisi e di Barletta-Andria-Trani, che si aggiungono al Protocollo d’intesa in materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo e alle infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo, con particolare riferimento all’agricoltura, sottoscritto in regione. Il sindacato prende atto favorevolmente dell’attenzione istituzionale verso una p iaga storica del territorio pugliese, che colpisce in modo sistematico lavoratrici e lavoratori, soprattutto migranti, spesso costretti a operare in condizioni di forte vulnerabilità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Caporalato in Puglia: “luci accese ma il sistema resiste” Flai Cgil

Il caporalato nel Ferrarese rappresenta un problema strutturale che richiede interventi concreti.

