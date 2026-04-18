Roma e Juventus stanno seguendo con attenzione Oumar Solet, difensore dell’Udinese che nelle ultime partite ha mostrato un buon rendimento. Il giocatore, che lavora sotto la guida di Runjaic, si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di fare un ulteriore passo avanti. La società friulana non ha ancora annunciato decisioni ufficiali riguardo al suo futuro, mentre le due big di Serie A monitorano la sua situazione.

Roma e Juventus hanno messo nel mirino Oumar Solet, difensore dell’Udinese che sta vivendo una buona stagione agli ordini di Runjaic e che appare pronto al salto di qualità per il prossimo campionato. Solet nel mirino di Roma e Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’interesse da parte dei bianconeri ci sarebbe da diverso tempo con la dirigenza pronta a fare un tentativo per regalare il classe 2000 a Luciano Spalletti in vista del prossimo campionato. Nella corsa al difensore, però, si sarebbe inserita la Roma, pronta a fare un’offerta all’Udinese che comprenderebbe una parte economica più la cessione di due giovani della Primavera.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sfida in Serie A per Solet: Roma e Juventus sul centrale dell’Udinese | CM

Notizie correlate

Milan-Udinese anche per il mercato, Zaniolo e Solet nel mirino dei rossoneri | CMLa partita tra Milan e Udinese in programma sabato pomeriggio sarà un’occasione per i rossoneri di parlare di mercato con gli avversari in vista...

La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì, sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CMInter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Jhon Lucumì in vista della prossima stagione con il difensore del Bologna che piace a entrambe le società...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Fabregas alla vigilia della sfida col Sassuolo: Per me il risultato è in secondo piano. Io guardo alla crescita del Como; La Serie A sceglie Malagò, sfida con Abete per la Figc; Serie A 2025/26: data e orario della sfida all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona.

Sfida in Serie A per Solet: Roma e Juventus sul centrale dell’Udinese | CMLa Roma e la Juventus sono pronte a darsi battaglia per Oumar Solet, difensore dell'Udinese pronto a cambiare maglia ... calciomercato.it

Elezioni Figc, Malagò: Sfida della Figc mi affascina, compattezza Serie A impressionanteLeggi su Sky Sport l'articolo Elezioni Figc, Malagò: 'Sfida della Figc mi affascina, compattezza Serie A impressionante' ... sport.sky.it

Le parole di Antonio Conte prima della sfida contro la Lazio facebook

Tra percorsi di fragilità e guida dei bus: la sfida vinta di 124 nuovi conducenti Tper x.com