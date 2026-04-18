Settimana della bioarchitettura consegnati i premi AESS 2026

Da modenatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, al Museo Enzo Ferrari di Modena si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi AESS. Il riconoscimento è stato istituito per premiare le amministrazioni locali, come città e comuni, e le figure che si sono distinte in ambito di bioarchitettura e sostenibilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del PREMIO AESS 2026 nato con l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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