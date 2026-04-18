Settimana della bioarchitettura consegnati i premi AESS 2026

Durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, al Museo Enzo Ferrari di Modena si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi AESS. Il riconoscimento è stato istituito per premiare le amministrazioni locali, come città e comuni, e le figure che si sono distinte in ambito di bioarchitettura e sostenibilità. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del PREMIO AESS 2026 nato con l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: ecco tutti i premi consegnati nel gran finaleAl Festival di Sanremo 2026 non sono stati assegnati semplici premi: sono state accese stelle. Leggi anche: Italian Sportrait Awards 2026, consegnati i premi agli atleti italiani votati da appassionati e tifosi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026; Consegnato all'interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026; La sfida della sostenibilità. Sinergia tra natura e AI per Abitare il clima; Mario Tozzi apre la settimana della bioarchitettura, ma sui progetti modenesi cala il silenzio. Settimana della Bioarchitettura: premio Aess a Unimore e comune di SarzanaSocietà: Consegnati nell evento finale al Muse Ferrari di Modena. Menzioni speciali per i progetti di Castelnuovo, Carpi, Campogalliano, Sassuolo, San Possidonio, Comuni area nord e Consorzio attività ... lapressa.it Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026Il momento della concretezza, dei progetti che si trasformano in azioni concrete nei territori come lo ha definito la Presidente di AESS Benedetta Brighenti. Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l ... sassuolo2000.it È online il sito web della IX edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese, il festival scientifico-culturale dedicato all’agrobiodiversità della Puglia, in programma dal 18 al 22 maggio 2026. Il tema di quest’anno sarà “Semi”, inteso non solo in senso bot - facebook.com facebook Settimana della Salute della Donna (22–29 aprile) Gli IFO aprono le porte (virtuali): sportello per inviare domande agli specialisti FAQ e video informativi interventi su Radio Roma Capitale Informazione e accesso alle cure al centro ifo.it/2026/04/s x.com