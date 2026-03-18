Italian Sportrait Awards 2026 consegnati i premi agli atleti italiani votati da appassionati e tifosi

Gli Italian Sportrait Awards 2026 si sono svolti al The Space Cinema Parco de’ Medici di Roma, con una grande affluenza di pubblico. Durante la serata sono stati consegnati i premi agli atleti italiani scelti dai tifosi attraverso il voto popolare. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi appassionati di sport, che hanno partecipato attivamente alla premiazione.

L’evento a Parco de’ Medici con grande partecipazione. Tra i vincitori Sinner, Raffaeli e la Nazionale Femminile di Pallavolo La cerimonia, condotta dalla giornalista di OA Sport Alice Liverani, ha visto la presenza di numerosi tifosi e appassionati accorsi per applaudire i propri campioni, oltre a molte Autorità civili e sportive. Tra queste il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo Massimo Sala, il Segretario Generale della Federazione Italiana Tennis Tavolo Giuseppe Marino, Presidenti di Comitati Regionali, rappresentanti istituzionali, delegazioni dei Gruppi Sportivi Militari e Civili insieme ad ex campioni e personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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