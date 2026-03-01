Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 | ecco tutti i premi consegnati nel gran finale

Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto al Festival di Sanremo 2026, ricevendo il premio principale della manifestazione. Durante il gran finale sono stati consegnati vari riconoscimenti, tra cui premi per le diverse categorie in gara. La serata ha visto anche la consegna di riconoscimenti speciali e premi tecnici, senza che ci siano state assegnazioni di premi simbolici o onorificenze.

Al Festival di Sanremo 2026 non sono stati assegnati semplici premi: sono state accese stelle. Sul palco del Teatro Ariston, ogni riconoscimento è sembrato una traiettoria diversa nel cielo della musica italiana, una direzione possibile per il pop che verrà. Vincere a Sanremo non significa soltanto sollevare un trofeo. Belen Rodriguez, una vera protagonista nella settimana sanremese. Carlo Conti ha raggiunto i Pooh sul palco del Suzuki Stage. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha consegnato alla band il "Premio città di Sanremo "Amici per sempre". A seguire il premio della Critica "Mia Martini" è stato vinto da: Fulminacci. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l'amore. La canzone d'amore conquista l'Ariston e chiude un Festival storico. È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore.