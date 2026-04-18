Sette milioni per trasformare il Piemonte in un set cinematografico | apre il nuovo bando regionale

La regione ha annunciato l'apertura di un nuovo bando con una dotazione di sette milioni di euro destinata a sostenere le imprese del settore cinematografico. L'obiettivo è trasformare il Piemonte in un'area adatta alle riprese, promuovendo investimenti e opportunità nel comparto. Il finanziamento è rivolto a progetti volti a sviluppare le strutture e le infrastrutture necessarie per realizzare produzioni cinematografiche sul territorio.

Sette milioni di euro per trasformare il Piemonte in un set a cielo aperto e sostenere le imprese del settore. È stato pubblicato ieri, venerdì 17 aprile, il nuovo bando "Piemonte Film Tv Fund" 2026, la misura con cui la Regione punta ad attrarre produzioni cinematografiche e televisive sul.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Bando "Strade Verdi" in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipareA partire da mercoledì 15 aprile, alle 12, è possibile presentare la candidatura per l’edizione 2026 del bando da 10 milioni di euro di Regione... Leggi anche: Servizio civile, aperto il nuovo bando. Pronti sette progetti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: TeiaCare raccoglie 7 milioni per portare l'intelligenza artificiale nelle Rsa; Bando Strade Verdi in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipare; Darsena di Casalabate, finanziati 2,7 milioni per il potenziamento: primo passo verso il porto; Viale Merello cambia volto: al via il bando da 8,7 milioni per la riqualificazione. Sette milioni per il piano delle opereSette milioni di euro in tre anni dal 2026 al 2028, da investire nei lavori pubblici. Il quadro degli interventi e delle relative spese programmate dall’amministrazione comunale di Vezzano è stato ... lanazione.it Marsilio, oltre 10 milioni per sette comuni contro il dissesto idrogeologicoSono state sottoscritte questa mattina, in Regione, le convenzioni relative al Piano Stralcio 2025 - Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, che prevedono un investimento ... ansa.it Con sette milioni di euro di fondi FSC della Regione Piemonte prende corpo il progetto dei Borghi delle Vie d’acqua nel Vercellese, uno degli interventi più imponenti del territorio con 56 azioni in oltre 50 Comuni. A Borgo Vercelli partono i lavori al castello, a - facebook.com facebook Dall'ENI l'hanno spostata a Terna. Giuseppina di Foggia designata dall'amica Arianna Meloni dopo aver percepito 2 milioni di stipendio annuale alla società elettrica,ha chiesto 7 milioni di buon uscita mentre gli italiani combattono contro il caro bollette. Buong x.com