Sette milioni per trasformare il Piemonte in un set cinematografico | apre il nuovo bando regionale

Da novaratoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha annunciato l'apertura di un nuovo bando con una dotazione di sette milioni di euro destinata a sostenere le imprese del settore cinematografico. L'obiettivo è trasformare il Piemonte in un'area adatta alle riprese, promuovendo investimenti e opportunità nel comparto. Il finanziamento è rivolto a progetti volti a sviluppare le strutture e le infrastrutture necessarie per realizzare produzioni cinematografiche sul territorio.

Sette milioni di euro per trasformare il Piemonte in un set a cielo aperto e sostenere le imprese del settore. È stato pubblicato ieri, venerdì 17 aprile, il nuovo bando "Piemonte Film Tv Fund" 2026, la misura con cui la Regione punta ad attrarre produzioni cinematografiche e televisive sul.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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