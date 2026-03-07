Servizio civile aperto il nuovo bando Pronti sette progetti

È stato pubblicato il nuovo bando per il servizio civile destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Sono stati avviati sette progetti che riguardano settori come sociale, culturale, sportivo ed educativo nel comune termale. La partecipazione è aperta a chi desidera impegnarsi in attività di volontariato in diverse aree della comunità. La scadenza per presentare le domande è imminente.

Aperto il bando per giovani tra i 18 e i 29 anni. Sette progetti in ambito sociale, culturale, sportivo ed educativo nel comune termale. Il Municipio di Castel San Pietro Terme apre le porte al Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione 13 posti distribuiti su 7 progetti che toccano ambiti fondamentali per la comunità: servizi alla persona, welfare, educazione, cultura, turismo e sport. Un'esperienza formativa che diventa anche un gesto di responsabilità, un modo concreto di partecipare alla vita collettiva, di prendersi cura delle persone e del territorio. Le domande vanno presentate entro le 14 dell'8 aprile. Possono partecipare...