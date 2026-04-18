Sesto Fiorentino | lite tra colleghi in un magazzino uno finisce in ospedale

Stamattina, 18 aprile 2026, è stato necessario l'intervento della polizia in un magazzino nella zona dell'Osmannoro a Sesto Fiorentino a causa di una lite tra due colleghi. Durante l'alterco, uno dei due è stato colpito e si è reso necessario il suo trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

FIRENZE – E’ dovuta intervenire la polizia stamattina, 18 aprile 2026, in un magazzino dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino per una violenta lite fra due lavoratori. Uno è caduto sbattendo la testa ed ha riportato un trauma cranico per cui è servito l’intervento del 118. L’uomo, 61 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice giallo. Sul momento è sembrato tramortito ma gli accertamenti dei medici, già sul posto, hanno riscontrato parametri nella norma. Tuttavia, per approfondire i controlli è stato portato in ospedale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: lite tra colleghi in un magazzino, uno finisce in ospedale Notizie correlate Lite tra donne per un parcheggio degenera in aggressione: una finisce in ospedaleMomenti di tensione questa sera intorno alle 19 in via Gianbattista Vignola ad Eboli, dove una lite tra tre donne, tutte commercianti della zona, è... Leggi anche: Lite tra ragazzini: 13enne finisce in ospedale con traumi multipli Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da Palazzo Vecchio a candidato sindaco a Sesto Fiorentino, chi è l'uomo schierato dai renziani; Garante per l'infanzia, 40 associazioni chiedono lo stop a Scaramelli; Furgone incendiato nella notte; Lite fuori da discoteca degenera, ferito un giovane. Sesto Fiorentino: lite tra colleghi in un magazzino, uno finisce in ospedaleE' dovuta intervenire la polizia stamattina, 18 aprile 2026, in un magazzino dell'Osmannoro a Sesto Fiorentino per una violenta lite fra due lavoratori ... firenzepost.it Lite in un magazzino a Sesto Fiorentino, ferito un 61enneUna lite tra due lavoratori all’interno di un magazzino di Sesto Fiorentino è degenerata, provocando il ferimento di uno dei due. E' successo nelle prime ... gonews.it MENÚ DEL GIORNO SARZOLO Viale Pratese, 54, 50019 Sesto Fiorentino FI Prenota al 055 420 1352 #sarzolo #ristoranti #ristorantepizzeria #pizzeria #cucinaitaliana - facebook.com facebook