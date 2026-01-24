Lite tra donne per un parcheggio degenera in aggressione | una finisce in ospedale

Questa sera, in via Gianbattista Vignola a Eboli, si è verificata una lite tra tre donne, tutte commercianti locali, che è sfociata in un'aggressione. L'incidente ha causato il ferimento di una delle donne, trasportata in ospedale. L'episodio evidenzia le tensioni che possono insorgere nel contesto commerciale e l'importanza di affrontare i conflitti con modalità pacifiche.

Momenti di tensione questa sera intorno alle 19 in via Gianbattista Vignola ad Eboli, dove una lite tra tre donne, tutte commercianti della zona, è degenerata in un’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per motivi di viabilità, in particolare per un posto auto in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

