Lite tra ragazzini | 13enne finisce in ospedale con traumi multipli

Una rissa tra ragazzini si è trasformata in un incidente grave, quando un 13enne è stato ricoverato in ospedale con traumi multipli. La lite è scoppiata intorno alle 23, nei pressi di un fast food lungo via Appia Sud, a Giugliano, e ha coinvolto più giovani. Uno dei ragazzi è stato colpito con un oggetto contundente, causando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.

Una lite tra ragazzini finita male. È quanto accaduto questa notte a Giugliano, in via Appia Sud, nei pressi del McDonald. I carabinieri di Melito si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano per la segnalazione di un minore ferito. Si tratta di un 13enne che ha riportato traumi multipli al volto, in tutta probabilità causati da un altro minore, durante una lite. Non è ancora chiaro il motivo dell'aggressione ma è verosimile che i due si conoscessero. Il 13enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, per frattura alle ossa nasali, contusione e distorsione faccia e collo.