In un edificio abbandonato utilizzato come rifugio dai senzatetto a Sesto Fiorentino si sono sviluppate delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state fornite al momento informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali persone coinvolte. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

SESTO FIORENTINO – Paura in un alloggio di fortuna per senzatetto nel Fiorentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale, sono intervenuti questa mattina (18 aprile) in via Tevere a Sesto Fiorentino, nella zona industriale dell’Osmannoro, in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora, per un incendio che sta interessando il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra. Sul posto hanno operato due squadre, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. I vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali che erano invasi dai fumi della combustione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiamme in un edificio abbandonato usato per alloggio dai senza tetto a Sesto Fiorentino

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