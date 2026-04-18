Sesso filmato dopo l’alcol | Logiche le assoluzioni

Un caso giudiziario riguarda una persona accusata di aver filmato un rapporto sessuale dopo aver consumato alcol. Durante il procedimento, si è discusso sulla validità di alcune espressioni usate, come

Sostenere che espressioni come "ach diglielo per me", "ah, fermi.!" e "fa già giorno?" debbano "essere interpretate come prova di dissenso o di incapacità", costituisce "una richiesta che esula dai poteri della Corte di cassazione ". I giudici della suprema Corte devono "limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo" senza la possibilità di verificare i vari elementi acquisiti durante i processi. Ecco perché, in estrema sintesi, il 22 gennaio scorso - dichiarando inammissibile il ricorso della procura generale -, la Cassazione aveva fatto diventare definitiva l’assoluzione dei due imputati, perché "il fatto non costituisce reato", in merito all’accusa di avere abusato e filmato una ragazza ubriaca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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