sesso di gruppo filmato assoluzione definitiva

La Cassazione ha definitivamente assolto gli imputati in merito al caso di sesso di gruppo filmato a Ravenna. Con questa decisione, si chiude un procedimento giudiziario che ha suscitato ampio dibattito pubblico, offrendo chiarezza e confermando l’assenza di responsabilità penale. Questa sentenza rappresenta un momento importante nel percorso di giustizia, contribuendo a fare luce su un episodio complesso e controverso.

La Cassazione ha messo la parola fine su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni a Ravenna. Giovedì sera, alle 22.30, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro l'assoluzione dei due giovani imputati per violenza sessuale di gruppo in relazione a un rapporto filmato avvenuto la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2017. L'assoluzione è così diventata definitiva. Il sostituto procuratore generale della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre le difese avevano sollecitato una pronuncia di inammissibilità. È stata quest'ultima la decisione adottata dal collegio, che ha chiuso un procedimento durato oltre sette anni.

