Cuore e salute | i segreti tra fumo alcol e sesso per vivere meglio

Il Rotary Club Salerno Duomo ha organizzato un incontro presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, con il coinvolgimento del dottor Gaetano Cuoco. L’evento si è concentrato sulla prevenzione dei rischi legati a fumo e alcol, offrendo informazioni sulla relazione tra questi fattori e la salute del cuore. Sono stati presentati dati e consigli pratici per migliorare il benessere generale e ridurre i comportamenti a rischio.

Il Rotary Club Salerno Duomo, sotto la guida del dottor Gaetano Cuoco, ha organizzato presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno un incontro dedicato alla prevenzione dei rischi legati a fumo e alcol. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Lions Club Salerno 2000, guidato dalla dottoressa Anna Maria Di Nicola Borri, e il Lions Club Capaccio Magna Grecia, presieduto dal professor Vincenzo Mallamaci. L’evento ha preso spunto da un antico adagio che mette in guardia contro gli eccessi di Bacco, Tabacco e Venere, elementi che potrebbero portare l’uomo alla rovina. Gli esperti presenti hanno analizzato come queste abitudini influenzino l’organismo, proponendo un approccio basato sulla consapevolezza per trasformare i rischi in opportunità di salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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