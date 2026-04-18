Sersale 1975 travolge il campionato | 21 volte imbattuta!

L’Asd Sersale 1975 ha concluso il campionato amatori con 21 partite senza sconfitte, conquistando il primo posto con quattro giornate di anticipo. La squadra ha mantenuto una serie positiva ininterrotta durante tutto il torneo, raggiungendo un record di imbattibilità che non si era mai verificato in questa competizione. La vittoria è stata sancita al termine di una stagione caratterizzata da continuità e prestazioni convincenti.

L’Asd Sersale 1975 ha siglato un primato sportivo senza precedenti nel Campionato Amatori, conquistando il titolo con ben quattro giornate di anticipo. La squadra guidata dai presidenti Salvatore Torchia e Giuseppe Grillo ha chiuso una stagione perfetta, basata su una striscia di 21 risultati positivi consecutivi, compresi tra 19 successi e 2 pareggi. Un dominio statistico che sfida la logica del campionato. I numeri raccontano una stagione di totale superiorità tecnica per i giallorossi. Il collettivo diretto da Lino Riccio ha messo a segno 86 reti, un bottino offensivo alimentato dalla coppia composta da Bizzantini e Guzzetti, entrambi capocannonieri del torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sersale 1975 travolge il campionato: 21 volte imbattuta! Notizie correlate Banca Annia con un ultimo sogno: «Finire il campionato da imbattuta»Dopo la conquista della Coppa Italia, le emozioni e i festeggiamenti, si torna in campo. Mazzotti omicidio 1975: due condannati a vita per delitto del 1975Sul tavolo della Corte d’Assise di Como, il 4 febbraio 2026, è stata pronunciata una sentenza che riapre un caso storico, ormai da oltre...