Mazzotti omicidio 1975 | due condannati a vita per delitto del 1975

La Corte d’Assise di Como ha condannato due uomini alla pena dell’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. La sentenza è arrivata il 4 febbraio 2026, dopo decenni di incertezze e indagini riaperte. La decisione mette fine a un lungo braccio di ferro giudiziario e riporta l’attenzione su un caso che ha tenuto in sospeso l’opinione pubblica per più di cinquant’anni.

