Serie D l’Us Città di Fasano ospita il Martina per il derby più sentito
Domenica alle 15, l’Us Città di Fasano affronterà in casa il Martina in un derby di Serie D. La squadra locale cerca di mantenere l’inerzia positiva dopo la buona prestazione ottenuta nella partita precedente a Barletta. La sfida si svolgerà allo stadio “Vito Curlo” e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in classifica.
FASANO - Ripartire dall’ottima prestazione di Barletta, dando continuità, è l’obiettivo dell’Us Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 19 aprile, ospiterà al “Vito Curlo” il Martina. La gara, valida per la 32esima giornata della Serie D-Girone H, rappresenta certamente il derby più sentito.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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