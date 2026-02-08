Serie D Fasano KO a Nardò | Paganese in fuga si accorciano Barletta e Martina Franca Nuova corsa promozione

La trasferta del Fasano si conclude con una sconfitta pesante sul campo del Nardò. I padroni di casa vincono 3-0, lasciando i pugliesi indietro in classifica. La Paganese si allontana, mentre il Barletta e il Martina Franca riducono il gap. Ora la corsa promozione diventa ancora più aperta.

La trasferta salentina si rivela fatale per l’Us Città di Fasano, sconfitta con un netto 3-0 dal Nardò nel match valido per la sesta giornata di ritorno del Girone H di Serie D. Una domenica di velature estese e 13 gradi, con venti deboli da est-sud-est, ha visto i biancazzurri cedere il passo al Giovanni Paolo II, allontanandosi dalla vetta della classifica. La Paganese, infatti, consolida il proprio primato portandosi a +3, mentre Barletta e Martina Franca accorciano le distanze, portandosi a un solo punto di distanza. La sconfitta, maturata con una prestazione che ha lasciato più di un interrogativo, apre ora un nuovo scenario nella corsa alla promozione, rendendo il campionato più equilibrato che mai.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel girone H di Serie D, la Paganese subisce una sconfitta inaspettata in zona Cesarini contro il Nola, che conquista i tre punti grazie a un gol di D’Anna nel recupero.

