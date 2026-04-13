Il Barletta supera in casa l' Us Città di Fasano e vede la Serie C

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026, il Barletta ha battuto in casa l’Us Città di Fasano con il punteggio di 3-2, grazie a una rete arrivata negli ultimi minuti di gioco. La partita si è svolta allo stadio “Cosimo Putilli” e ha visto la squadra locale conquistare una vittoria decisiva, avvicinandosi così alla promozione in Serie C. L’Us Città di Fasano non è riuscita a ottenere punti nonostante una prestazione di alto livello.

Prestazione maiuscola ma nessun punto per l'Us Città di Fasano al “Cosimo Putilli” di Barletta, dove la compagine locale nel pomeriggio di ieri (domenica 12 aprile 2026) ha vinto per 3-2 in extremis, portandosi a un passo dalla promozione in Serie C. Il match, valido per la 31esima giornata.🔗 Leggi su Brindisireport.it Us Città di Fasano in casa della capolista Barletta senza tifosi al seguitoFASANO - Archiviata la pausa per le festività Pasquali, torna domani, domenica 12 aprile 2026, il campionato di Serie D - Girone H, con l'Us Città di... Serie D, Fasano KO a Nardò: Paganese in fuga, si accorciano Barletta e Martina Franca. Nuova corsa promozione.La trasferta salentina si rivela fatale per l’Us Città di Fasano, sconfitta con un netto 3-0 dal Nardò nel match valido per la sesta giornata di...