Il Marsiglia pensa a Sergio Conceicao per la panchina dopo aver licenziato De Zerbi. La squadra francese sta valutando seriamente il nome dell’ex allenatore del Milan, che potrebbe portare una svolta nella prossima stagione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. L'OM sta già studiando la prossima mossa, il favorito per la panchina è Habib Beye, esonerato proprio in questi giorni dal Rennes. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dal giornale francese 'Foot Mercato', il tecnico portoghese rappresenta un'opzione valida per la panchina del Marsiglia. L'ex allenatore del Milan è attualmente alla guida dell'Al-Ittihad, ma può essere liberato pagando una clausola da 4,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceicao nel mirino del Marsiglia: si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De Zerbi

Approfondimenti su Conceicao Marsiglia

Il Marsiglia sta vivendo giorni di grande confusione.

Roberto De Zerbi non è più l’allenatore del Marsiglia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conceicao Marsiglia

Argomenti discussi: Le soluzioni di Spalletti senza Conceiçao e altre 2 storie sulla Juve che potresti esserti perso; Juve, le ultime novità su Yildiz e Conceicao in vista della gara contro la Lazio; NEWS – Barella, Conceicao, Dybala, Calhanoglu, Leao, Yildiz, Pulisic, Vaz, Zaniolo, Hermoso: le novità; Atalanta-Juve, diretta Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale. Palladino con i titolari.

Conceicao tranquillizza i tifosi: Ci vediamo alla prossima. Sempre fino alla fineFrancisco Conceicao, nell'intervallo della sfida contro la Lazio, ha sentito un piccolo dolore al ginocchio e Luciano Spalletti ha preferito non rischiarlo. Ma il portoghese ha già ... tuttojuve.com

Juventus, Conceição in dubbio per Lazio: sovraccarico alla coscia per il portogheseNon ci sono buone notizie per la Juventus dopo la gara contro l’Atalanta poiché Conceição ha riportato un leggero acciacco muscolare ... it.blastingnews.com

Conceicao tranquillizza i tifosi Il suo messaggio - FOTO - facebook.com facebook

#Juventus | #Conceição fa paura ma rassicura: niente infortunio, #Inter nel mirino x.com