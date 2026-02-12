Conceicao nel mirino del Marsiglia | si valuta l’ex allenatore del Milan per il post De Zerbi

Il Marsiglia pensa a Sergio Conceicao per la panchina dopo aver licenziato De Zerbi. La squadra francese sta valutando seriamente il nome dell’ex allenatore del Milan, che potrebbe portare una svolta nella prossima stagione. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La storia di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia è terminata, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club francese. L'OM sta già studiando la prossima mossa, il favorito per la panchina è Habib Beye, esonerato proprio in questi giorni dal Rennes. Nelle ultime ore, però, è spuntato un nuovo nome: Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dal giornale francese 'Foot Mercato', il tecnico portoghese rappresenta un'opzione valida per la panchina del Marsiglia. L'ex allenatore del Milan è attualmente alla guida dell'Al-Ittihad, ma può essere liberato pagando una clausola da 4,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

