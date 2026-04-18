La 32a giornata del campionato di Serie D nel girone H si svolgerà domenica 19 aprile 2026, con inizio alle 15.00. Le partite in programma sono Heraclea contro Barletta, Acerrana contro Pompei, Nola contro Ferrandina e Virtus Francavilla contro Francavilla in Sinni. Le sfide si disputeranno in diversi stadi delle rispettive località, senza variazioni di orario o anticipi previsti.

32a giornata 19.04.2026 h 15.00Heraclea-BarlettaAcerrana-PompeiNola-FerrandinaVirtus Francavilla-Francavilla in S.Nardò-ManfredoniaFasano-MartinaGravina-PaganeseAfragolese-Real NormannaFidelis Andria-Sarnese ClassificaBarletta 64Martina 59Fasano 56Paganese 55Nardò 49Afragolese 48V. Francavilla 47Gravina 46F. Andria 44Real Normanna 39Manfredonia 39Sarnese 39Nola 37Francavilla S. 36Heraclea 35Ferrandina 26Pompei 25Acerrana 14 33a giornata 26.04.2026 h 15.00Real Normanna-FasanoManfredonia-Fidelis AndriaPaganese-NolaSarnese-Francavilla in S.Afragolese-GravinaMartina-HeracleaFerrandina-NardòBarletta-AcerranaPompei-Virtus Francavilla IlSipontino.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Serie D girone H: il programma della 32a giornata

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