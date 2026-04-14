Fantacampionato la flop 11 della 32ª giornata di Serie A

Nella 32ª giornata di Serie A, alcuni giocatori hanno ottenuto i voti più bassi nel fantacalcio. Tra questi ci sono calciatori di diverse squadre, con valutazioni che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati. La lista include atleti con performance meno brillanti rispetto alle aspettative, evidenziando le difficoltà incontrate in questa fase del campionato. Ecco i nomi che si sono distinti per le valutazioni più basse nel trentunesimo turno.

La 32ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria per 1 a 0 della Fiorentina nei confronti della Lazio. Protagonisti in negativo del turno sono alcuni milanisti come Bartesaghi, Rabiot e Leao a causa del ko interno per 3-0 contro l'Udinese. Trovano spazio anche i due espulsi di giornata, Ellertsson e Berardi, protagonisti di una lite nel tunnel degli spogliatoi alla fine del primo tempo tra Genoa e Sassuolo. Ecco anche tutti gli altri calciatori che compongono la flop 11 della giornata del Fantacampionato Gazzetta, schierata con il modulo 4-3-3. In porta troviamo Semper del Pisa (2) che ha subito la tripletta di Malen nella sfida contro la Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 32ª giornata di Serie A Fantacampionato, la flop 11 della 21ª giornata di Serie ALa 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. Fantacampionato, la flop 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A è terminata con la netta vittoria del Milan sul campo del Bologna. Se ti avessero detto che Kempf avrebbe segnato più gol di De Ketelaere, ci avresti creduto #DatiAssurdi #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio - facebook.com facebook