La 23a giornata di Serie C 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Il palinsesto include tutte le partite dei gironi A, B e C, con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni fase del weekend calcistico. Un’opportunità per gli appassionati di seguire le emozioni del campionato in modo completo e aggiornato.

Tutte le partite della 23a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico.. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

