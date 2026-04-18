La squadra femminile di Serie C si prepara a concludere il campionato affrontando il Montebianco, dopo aver subito una sconfitta contro la capolista. La Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ punta a chiudere la stagione in modo positivo, cercando di rialzare la testa e terminare il torneo con un risultato soddisfacente. La partita rappresenta l’ultima occasione per le grossetane di lasciare un buon ricordo di questa annata.

Rialzare la testa dopo la debacle contro la capolista e chiudere in bellezza il campionato. E’ questo l’obiettivo della Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’. Oggi alle 18, per la ventitreesima giornata di serie C femminile, la formazione allenata da Elisabetta Alberti sarà sul campo del Montebianco Volley. Il ko contro la capolista Porcari della scorsa settimana è stato netto, anche se le grossetane sono già salve e non hanno possibilità di approdare nei play off. Montebianco Volley di Pieve a Nievole è terzultimo con 14 punti: è ad un passo dalla retrocessione ma potrebbe ancora agganciare Follonica per il playout. E sulla carta le grossetane sarebbero favorire, ma molto dipenderà da come scenderanno in campo e quale sarà il loro approccio mentale alla gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Le grossetane con il Montebianco

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