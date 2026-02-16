Le cave grossetane di Santafiora entrano nel gruppo Margraf

Margraf ha completato l’acquisto di Santafiora, una società di cave di marmo situata a Grosseto. La firma dell’accordo ha permesso all’azienda vicentina di ampliare il proprio patrimonio di miniere, includendo le cave di Santafiora, conosciute per il loro marmo di alta qualità. Ora, le cave grossetane fanno parte del gruppo e saranno gestite direttamente da Margraf.

SI È CONCLUSA nelle scorse settimane l'acquisizione totale di Santafiora Srl da parte di Margraf Spa, realtà di riferimento a livello internazionale nel settore del marmo, con sede principale in provincia di Vicenza. Santafiora è un'azienda storica, attiva da oltre cinquant'anni nell'estrazione e lavorazione di materiali destinati a progetti architettonici e urbanistici di prestigio, in Italia e all'estero. Con questa operazione, dunque, Margraf punta a consolidare il proprio posizionamento nel panorama globale, presidiando in modo diretto e integrato tutte le fasi della filiera produttiva: dall'attività estrattiva alla lavorazione, fino alla distribuzione sui mercati internazionali.