Volley serie C Grossetane battute Stop alla striscia positiva

La squadra di pallavolo Grosseto ha subito una sconfitta nella quindicesima giornata del campionato di serie C femminile. La causa è stata una prestazione sotto tono contro una delle squadre più in forma del momento. Le giocatrici hanno faticato a trovare continuità in attacco e hanno commesso diversi errori in fase di ricezione, che hanno favorito gli avversari. Un dettaglio che ha fatto la differenza è stata la buona organizzazione difensiva delle rivali, che ha limitato le possibilità di attacco delle grossetane.

Si ferma alla quindicesima giornata la striscia positiva della Pallavolo Grosseto nel torneo di C femminile. Le ragazze di Elisabetta Alberti hanno perso 3-1 (2225; 2511; 2426; 1425) in casa contro Pallavolo Casciavola. Inizio di marca rossoblù. Casciavola riesce a sporcare la ricezione avversaria e attacca e contrattacca con buona precisione. Sul 6-1 la squadra di casa chiede il primo timeout della gara. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, Grosseto trova precisione in attacco e incisività in battuta a si riporta a -2. Con il turno in battuta di Interlandi Casciavola torna a far punto sul proprio servizio e così la squadra di Baldacci piazza un nuovo break che porta il punteggio sul 1813.