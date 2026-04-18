Serie C Dhelios in campo a Corigliano per la bella della serie post-season

Dhelios Reggio Calabria scende in campo a Corigliano per la partita decisiva della serie post-season in Serie C. Dopo aver conquistato una vittoria per 3-2 al tie break in un match molto combattuto, la squadra si prepara a affrontare il prossimo incontro. La sfida rappresenta l’ultimo atto della serie e determinerà quale formazione accederà alla fase successiva.

Dopo aver vinto per 3-2 al tie break una gara appassionante e palpitante, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria vuole provarci. Sfida decisiva a Corigliano.In palio la possibilità di qualificazione per la griglia dell’undicesimo e dodicesimo posto.Non sarà facile. Trasferta e sfida secca, gara 3 di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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