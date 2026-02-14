Serie C Dhelios pronta a scendere in campo contro la super competitiva Pallavolo Milani

Dhelios affronterà la Pallavolo Milani nel match di Serie C perché vuole restare in corsa per i playoff. La partita si svolge al Palazzetto dello Sport di Rende, dove i giocatori si preparano a una sfida molto impegnativa contro una squadra che ha già vinto diverse partite.

I ragazzi di mister Roberto Daquino giocheranno alle ore 19.30 contro una squadra forte e ben attrezzata Sfida dura e competitiva per l’Amaro Dhelios impegnata al Palazzetto dello Sport, Palaeuropa di Rende. Gara contro la super competitiva Pallavolo Milani. Cinque giornate al termine e reggini vogliosi di stupire all’interno di questa vera e propria “mission impossible” contro la quarta forza del torneo. All’andata, al Boccioni, fu 0-3 per i silani, con un percorso netto di 20-25,17-25 e 19-25. I ragazzi di mister Roberto Daquino giocheranno alle ore 19.30 contro una squadra forte, e ben attrezzata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L’Amaro Dhelios torna in campo per un nuovo turno casalingo della Serie C maschile.

Nella partita di Serie C, Amaro Dhelios Reggio Calabria ottiene un risultato positivo contro la capolista Olimpia Pallavolo Bagnara, conquistando un punto importante.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Serie C, amaranto pronte alla sfida: mercoledì di Coppa per la PuliserviceInfatti, se il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, le ragazze di mister Giglietta giocheranno in casa dell’Arpaia Lamezia, alle ore 18.30 al Palagatti, mercoledì 11 febbraio, faranno lo stesso ... reggiotoday.it

Gli ultimi giallorossi a scendere in campo nel weekend saranno i ragazzi della Serie C maschile! Dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro la Pallavolo Milani, si torna in casa al PalaValentia per sfidare la Luck Tigano. Partita che si svo facebook

Archiviato il capitolo Coppa Calabria, subito in campo la Serie C maschile per riprendere il cammino in Campionato. I ragazzi di coach Defina saranno impegnati già domani sera a Rende, in una difficile sfida contro la Pallavolo Milani terza i x.com