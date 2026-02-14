Serie B impresa non semplice per Redel Viola | sul parquet arriva l' ostico Castellaneta

La squadra Redel Viola di Reggio Calabria ha affrontato una sfida difficile contro Castellaneta, che rappresenta un avversario molto ostico. La partita si gioca al PalaCalafiore, dopo aver ottenuto una serie di nove vittorie consecutive in trasferta a Mola. La Viola cerca di mantenere il ritmo e di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Palla a due al PalaCalafiore alle ore 18 domenica 15 febbraio; sfida che sarà diretta da Paolo e Matteo Filesi, entrambi della sezione di Chiaramonte Gulfi Dopo aver inanellato la nona vittoria consecutiva sul parquet del Mola una settimana fa, la Viola Redel Reggio Calabria ritrova il PalaCalafiore ed è pronta a ospitare la Valentino Basket Castellaneta. C'è una "vendetta sportiva" che la Redel vuole provare a compiere, anche per difendere il primo posto in solitaria, ma come detto, non sarà affatto semplice. Ma non sarà facile, come ogni settimana del resto, contro i biancorossi di coach Luisi che nell'ultimo turno hanno riposato e ancora prima hanno vinto contro Mola per 87-66, raggiungendo così quota 18 punti in classifica.

La Redel Viola Reggio Calabria si prepara ad affrontare la prima trasferta del girone di ritorno, affrontando la Virtus Molfetta.

La Redel Viola di Reggio Calabria prosegue il suo percorso positivo in Serie B con un'altra vittoria.

