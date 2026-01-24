Serie B Redel Viola pronta alla sfida sul parquet della Virtus Molfetta

La Redel Viola Reggio Calabria si prepara ad affrontare la prima trasferta del girone di ritorno, affrontando la Virtus Molfetta. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca continuità e miglioramenti nel cammino stagionale. L’incontro si svolgerà sul parquet di Molfetta, offrendo una sfida significativa per entrambe le formazioni nel proseguimento del campionato di Serie B.

Per la Redel Viola Reggio Calabria è arrivata la prima trasferta del girone di ritorno che si disputerà sul parquet della Virtus Molfetta. E sebbene alla gara di andata i roster fossero ancora in rodaggio, è lecito attendersi una nuova sfida equilibrata come quella disputata al PalaCalafiore lo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Serie B, Redel Reggio Calabria pronta alla sfida con la pericolosa Svincolati Milazzo

Leggi anche: Serie A, Reggio BiC pronta a lottare contro gli Asinara Waves: sfida tosta sul parquet sardo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Serie B, Viola Redel supera con merito la Dinamo Brindisi: sesta vittoria di fila; Redel Viola, l’assistente Lovino: A Molfetta test difficile, troveremo una squadra con tanta voglia di riscatto; Serie B, scontro d’alta quota al PalaCalafiore: big match tra Redel Viola e Dinamo Brindisi.

Serie B, Redel Viola pronta alla sfida sul parquet della Virtus MolfettaMatch che si giocherà a porte chiuse: due giornate il provvedimento dopo gli episodi accaduti al PalaZumbo di Brindisi. Palla a due, domenica 25 gennaio, al PalaPoli prevista alle ore 18 ... reggiotoday.it

Serie B - Contro la Dinamo Brindisi sesta vittoria di fila per la Redel ViolaInizia nel migliore dei modi possibili il girone di ritorno per la Redel Reggio Calabria, che supera con merito la Dinamo Brindisi, issandosi (vista la contemporanea sconfitta di Monopoli con ... pianetabasket.com

COACH CRISTOFARO:LA MIA DINAMO NON MOLLA MAI Coach Cristofaro dopo il ko a Reggio: "Redel squadra da finale, Maresca tra i top 4 della Serie B. Noi non molliamo mai" REGGIO CALABRIA – Nella sala stampa del PalaCalafiore, dopo la sconfitta d - facebook.com facebook