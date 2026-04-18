La penultima giornata della serie B interregionale vede la Goldengas Senigallia determinata a migliorare la propria posizione, con la certezza di essere quinta e la possibilità di salire ancora in classifica, a patto di vincere l'ultima partita sul campo del Termoli. Nel frattempo, Jesi anticipa le proprie gare per cercare di consolidare il settimo posto, mentre le squadre si preparano a sfide decisive per il loro posizionamento in classifica.

Penultima giornata in serie B Interregionale con match particolarmente importante per la Goldengas Senigallia che cerca di migliorare il piazzamento mentre Jesi vuole confermare il settimo posto. Proprio la squadra di coach Domenico Sorgentone anticipa la sua partita e gioca già stasera, alle 21, al PalaTriccoli contro il Forlimpopoli (arbitrano Zambotto di Cantalice e Falamesca di Anagni). Jesi attualmente è settima con 28 punti e già ai play-off: di fronte si trova un Forlimpopoli che è ottavo a 24 e che in caso di ko questa sera non potrebbe più raggiungere la squadra jesina; la quale, invece, vicendo potrebbe anche sperare di superare...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B interregionale: i senigalliesi sono sicuri della quinta posizione, ma possono ancora scalare la vetta. Basta vincere domani sul campo del Termoli. Jesi anticipa per il settimo posto, Goldengas per far meglio

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