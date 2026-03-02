La partita di pallacanestro tra Goldengas e Senigallia si è conclusa con il punteggio di 100-93. La squadra di casa ha mostrato una prestazione aggressiva, mentre Mazzantini ha guidato Jesi con 20 punti. Tra i giocatori in campo, Castellino ha segnato 22 punti, Bagdonavicius 18 e Giulietti 12. Entrambe le formazioni hanno schierato diversi atleti, senza esclusioni, in un incontro equilibrato e combattuto.

PALLACANESTRO 100 SENIGALLIA 93 PALLACANESTRO: Mancini ne, Giulietti 12, Ogiemwonyi 10, Castellino 22, Bagdonavicius 18, Rossini, Loccioni ne, Scarpone 10, Castillo ne, Bosso 8, Grifoni ne, Mazzantini 20. All. Domenico Sorgentone GOLDENGAS SENIGALLIA: Sirri 5, Clementi 9, Battisti 4, Di Francesco 14, Sablich 17, Tourn 14, Bomprezzi ne, Fabbri ne, Cicconi Massi ne, Foglietti 17, Giampieri 13. All. Gian Marco Petitto Parziali: 21-34, 48-50, 79-65 Arbitri: Zambocco, Falamesca Un derby da grande abbuffata: quasi 200 punti in 40 minuti! E pazienza se i cultori del basket – le difese che fanno vincere le partite ecc ecc – avrebbero storto il naso. Quelli che c’erano – la festa con la presentazione delle formazioni giovanili della Pallacanestro Jesi e Unione Basket 2010 – non hanno avuto modo di annoiarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Goldengas come una furia. Ma Mazzantini trascina Jesi

Pallacanestro Jesi e Goldengas: derby da gustareIl derby di domani al PalaTriccoli tra Pallacanestro Jesi e Goldengas Senigallia (palla a due alle 21)? Il vis a vis tra l’Usato Sicuro e il Nuovo...

Derby basket: Jesi vs Goldengas, riscatto e vetta in palioDomani sera, al PalaTriccoli di Senigallia, si accenderanno le luci su uno dei derby più attesi del basket marchigiano: Pallacanestro Jesi e...