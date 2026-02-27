Derby basket | Jesi vs Goldengas riscatto e vetta in palio

Domani sera al PalaTriccoli di Senigallia si disputa il derby tra Jesi e Goldengas, una partita che attira l'attenzione degli appassionati di basket marchigiano. Le due squadre si affrontano in un incontro che potrebbe influenzare posizioni e motivazioni di entrambe le parti, con il pubblico pronto a tifare e vivere un momento di grande intensità. La palla a spicchi sta per essere al centro dell'attenzione.

Domani sera, al PalaTriccoli di Senigallia, si accenderanno le luci su uno dei derby più attesi del basket marchigiano: Pallacanestro Jesi e Goldengas si sfideranno alle 21 in un match che va ben oltre i semplici punti in classifica. Per gli ospiti, la vittoria significherebbe un passo decisivo verso la vetta, mentre per i padroni di casa mantenere il posto in griglia playoff è un obiettivo cruciale. Ma questa sfida è molto di più: è lo scontro tra due filosofie opposte di intendere lo sport, tra tradizione e innovazione, tra gestione consolidata e ascesa inaspettata. Da una parte, la Goldengas incarna la continuità con il suo storico presidente Claudio Moroni e l'allenatore Gian Marco Petitto, simbolo di stabilità e gestione virtuosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

B interregionale, dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match. Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova. La Goldengas apre le danze con Bisceglie. Domani JesiDodicesima giornata in serie B Interregionale con le due squadre della provincia di Ancona attese in casa da altrettanti big match.

