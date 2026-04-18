La squadra di pallavolo di serie A1 femminile annuncia il trasferimento di Leana Grozer, schiacciatrice con un passato da atleta di famiglia. La giocatrice, nota per il ruolo di banda, si unisce alla formazione per la stagione 202627, mentre la società saluta Boldini, un elemento storico della squadra. La notizia conferma un importante investimento nel roster, puntando sulla giovane talento internazionale.

La figlia d’arte Leana Grozer è una farfalla. È ufficiale: la Uyba Busto Arsizio piazza uno dei colpi più affascinanti del mercato internazionale, assicurandosi la talentuosa schiacciatrice Leana Grozer per la stagione 202627. Il talento di Leana affonda le radici in una vera dinastia della pallavolo: è figlia del fuoriclasse Georg Grozer, leggenda del volley internazionale, oggi sposato con Helena Havelkova, una delle icone storiche proprio della UYBA e protagonista delle straordinarie vittorie delle farfalle nel 2012. Classe 2007, già protagonista con Schwerin in Bundesliga e in CEV Champions League, Grozer è una delle stelle nascenti del volley europeo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A1 femminile. Busto saluta Boldini. In banda arriva Grozer

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