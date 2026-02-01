Questa sera a Cuneo, Busto Arsizio ha dominato l’anticipo del 22° turno di Serie A1 femminile. Le ragazze di casa hanno vinto in tre set, lasciando poche speranze alle avversarie di Cuneo. La partita è stata senza storia: le ospiti hanno preso subito il comando e non hanno mai rischiato di perdere il ritmo. Con questa vittoria, Busto Arsizio si avvicina sempre di più alla fine della regular season, mentre Cuneo dovrà ora stringere i denti in vista delle prossime sfide.

Si chiude con la netta vittoria in tre set di Busto Arsizio a Cuneo l’anticipo della ventiduesima e quintultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. Successo molto importante in chiave playoff per l’Eurotek Laica UYBA, che consolida momentaneamente il suo settimo posto in classifica salendo a 27 punti e facendo un passo in avanti verso l’obiettivo della post-season. Le ospiti si sono imposte in trasferta per 3-0 con i parziali di 25-10 25-28 25-21, a testimonianza di una schiacciante superiorità nei confronti della Honda Granda Volley, che colleziona così la quarta sconfitta di fila senza vincere neanche un set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Busto Arsizio spazza via Cuneo nell’anticipo del 22° turno di Serie A1

Volley A1/F Cuneo crolla in casa 3-0 contro Busto e dice addio al sogno playoffLe Gatte giocano dolo nel terzo parziale, attaccando male e commettendo tanti errori nei primi due e ora può solo guardarsi le spalle ... cuneodice.it

Cuneo-Busto 0-3, coach Salvagni: Non si deve pensare a chi gioca, ma ha come gioca chi è in campoIl tecnico della Honda Cuneo Granda Volley ha espresso la sua preoccupazione per la batosta casalinga e il calo di prestazioni ... cuneodice.it

