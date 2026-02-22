Playoff Serie A1 Femminile | le sfide di quarti tra Conegliano e Busto Novara e Chieri Milano e Vallefoglia Scandicci e Bergamo

La vittoria di Conegliano contro Busto Arsizio nasce da un rallentamento della difesa avversaria nel secondo set. La partita tra Novara e Chieri si decide nel tiebreak, mentre Milano supera Vallefoglia con un attacco decisivo negli ultimi punti. Scandicci conquista il quarto di finale battendo Bergamo in modo netto. Ogni incontro ha mostrato come le strategie offensive abbiano fatto la differenza nelle sfide di quarti di finale.

La giornata decisiva della stagione regolare della Serie A1 Tigotà ha definito i verdetti che plasmeranno la griglia post-stagione. Le retrocessioni riguardano San Giovanni, Cuneo e Macerata, con Monviso costretta al salto in Serie A2. Busto Arsizio conquista l’accesso ai Play Off, escludendo la squadra che chiude al nono posto, Il Bisonte Firenze. La giornata ha ufficializzato i verdetti principali: le retrocessioni in Serie A2 colpiscono San Giovanni, Cuneo e Macerata, mentre Monviso resta protagonista della sfida della parte bassa della classifica. Per quanto riguarda l’accesso ai playoff, Busto Arsizio ottiene l’ultima qualificazione, lasciando fuori dalla post-season Il Bisonte Firenze. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sabato di A1 femminile: Scandicci–Novara illumina la 20ª giornata. Chieri-Vallefoglia profuma d’EuropaLa 20ª giornata della Serie A1 femminile di volley si svolge sabato 17 gennaio 2026, avvicinando la fine della regular season.

Serie A1 femminile: Novara-Milano e Scandicci-Conegliano in una giornata perdereNel weekend di Serie A1 femminile, si prospettano partite decisive.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A1 Tigotà – Variazioni di programmazione: lotta salvezza e corsa Playoff in diretta; Tabellone playoff Serie A1 volley femminile 2026: Conegliano favorita per lo scudetto, Milano e Scandicci ci provano; Serie A1 femminile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la tredicesima giornata di ritorno del campionato; Serie A1, Playoff ultima chiamata: Firenze e UYBA in lotta per l’ottavo posto.

Volley femminile, Egonu scatenata contro Scandicci. Busto Arsizio ai playoff, Monviso retrocede: definito il tabelloneSi è conclusa la regular season della Serie A1 di volley femminile, con l'ormai tradizionale disputa in contemporanea di sabato sera di tutte le partite ... oasport.it

Tabellone playoff Serie A1 volley femminile 2026: Conegliano favorita per lo scudetto, Milano e Scandicci ci provanoSi è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Al termine della regular season della Serie A1, le migliori otto classificate hanno ... oasport.it

SERIE D | Nardò a caccia di un piazzamento playoff: determinanti le prossime due sfide casalinghe consecutive contro Heraclea e Fidelis Andria per il destino dei neretini #nardò #minerva #sport - facebook.com facebook

Serie A1 Tigotà – Variazioni di programmazione: lotta salvezza e corsa Playoff in diretta Leggi la news x.com