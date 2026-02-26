Serie A1 Il Bbc Grosseto mette potenza e qualità nel roster | arrivano Jimenez e Querecuto

Comincia a prendere corpo il roster del Bbc Grosseto che prenderà parte, dal prossimo 10 aprile, al campionato di serie A Gold. Il Dg Claudio Banchi ha annunciato l’arrivo di due giocatori venezuelani: l’esterno Daniel Jimenez, classe 1996, già conosciuto dagli appassionati grossetani per aver vestito la casacca del Bsc nel 2024 e del Nettuno nel 2025 (venti partite complessive in Italia), e l’utility-lanciatore Juan Querecuto junior, classe 2000, un atleta con un’esperienza pregressa tra i professionisti, con una storia particolare. " Juan Querecuto junior – sottolinea Banchi – è stato uno dei top prospect venezuelani. Ha iniziato la sua carriera professionistica con i Seattle Mariners, con un milione di dollari alla firma, giocando come terza base fino al singolo A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

