Serie A Roma-Atalanta 1-1 | Hermoso risponde a Krstovic

Il match tra Roma e Atalanta, valido per la 33esima giornata di Serie A e disputato allo stadio Olimpico, si è concluso con un punteggio di 1-1. La partita si è caratterizzata per l’equilibrio tra le due squadre e per le reti segnate nel corso del primo e del secondo tempo. Hermoso ha pareggiato i conti rispondendo al gol di Krstovic, siglato nel primo tempo.

È terminato sull’1-1 il confronto tra Roma e Atalanta, valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A e disputato allo stadio Olimpico, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Tutte le reti sono arrivate nel corso del primo tempo, con i ritmi subito alti sin dalle battute iniziali. A partire meglio sono stati gli ospiti, che hanno trovato il vantaggio al 12’ grazie a Krstovic, bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia giallorossa e a battere il portiere con una conclusione precisa. La squadra di Gian Piero Gasperini ha poi provato a gestire il risultato, mantenendo il possesso e cercando di contenere la reazione della Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Hermoso risponde a Krstovic, 1-1 Roma AtalantaCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Diretta gol Serie A LIVE: Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a KrstovicCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ultimi posti per Roma-Atalanta: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Roma-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Roma-Atalanta: info tagliandi del settore ospiti; Roma-Atalanta pronostico risultato IA 33ª giornata Serie A. Serie A, oggi Roma-Atalanta 0-1 - La partita in direttaI giallorossi ospitano la squadra di Palladino all'Olimpico, nel big match di oggi, sabato 18 aprile. Segui la partita in diretta ... adnkronos.com Serie A: 11 partite Serie B: 6 partiteSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Atalanta: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Un pareggio che alla fine sta più stretto alla Roma. L'Atalanta dopo il vantaggio di Krstovic al 12' arretra il baricentro e rischia più volte. Al 45' pareggio di Hermoso e parate decisive di Carnesecchi che alla fine è il migliore in campo. - facebook.com facebook Un punto e un gol a testa per Roma e Atalanta Succede tutto nei primi 45 minuti: al gol dí Krstovic risponde Hermoso. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #Tuttosport x.com