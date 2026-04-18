Diretta gol Serie A LIVE | Roma Atalanta 1-1 Hermoso risponde a Krstovic

Nella 33esima giornata di Serie A, si sono disputate le sfide tra Roma e Atalanta, terminata con un pareggio 1-1. Durante la partita, Hermoso ha risposto al gol di Krstovic, contribuendo alla parità finale. La cronaca, i risultati e i dettagli delle azioni sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti su moviola e sintesi delle principali fasi di gioco. La giornata ha visto anche altre partite in programma, tutte seguite con attenzione attraverso la diretta live.

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